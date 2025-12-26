EX ROSSAZZURRI: Lucarelli torna ad allenare. E’ il nuovo tecnico della Pistoiese

Dopo l’esonero del 7 marzo 2024 sulla panchina del Catania – fatale il 5-2 maturato sul campo dell’Avellino – Cristiano Lucarelli dice ufficialmente sì alla proposta della Pistoiese, club del campionato di Serie D girone D con la squadra attualmente quinta classificata a -7 dal Lentigione capolista.

“Tecnico di grande spessore e profondo conoscitore dell’ambiente arancione, Lucarelli torna a Pistoia dopo l’esperienza vissuta in panchina nella stagione 2014-15”, si legge nella nota diffusa dalla società toscana che cita anche le sue esperienze da calciatore in Serie A con 320 presenze e 120 reti complessive e le avventure alla guida di Viareggio, Pistoiese, Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno e Ternana, sempre tra i professionisti.

“Proprio con il club umbro ha conquistato i successi più prestigiosi della sua carriera da tecnico: la vittoria del campionato e della Supercoppa di Serie C nel 2021, oltre a due stagioni di alto profilo in Serie B. L’ultima esperienza è stata a Catania, nella stagione 2023-24 di Serie C. Il percorso di Lucarelli, vincitore della Panchina D’Oro di Serie C nel 2021, è impreziosito anche da numerosi record: la sua Ternana detiene infatti il primato di punti totali, punti esterni e vittorie fuori casa nella storia della Serie C, oltre ai record per la miglior media punti in una stagione, il maggior numero di vittorie consecutive (11) e di successi complessivi in campionato (28). Allenatore carismatico, determinato e dalla forte identità, Cristiano Lucarelli torna a Pistoia con entusiasmo e ambizione, pronto a dare fin da subito un’impronta chiara e decisa alla squadra”, riporta il comunicato della Pistoiese.

