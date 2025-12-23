EX ROSSAZZURRI – Marino: “La Salernitana può recuperare. Catania, squadra di soli titolari”

Pasquale Marino, ex allenatore – tra le altre – di Catania e Salernitana si sofferma sulle squadre in lotta per la promozione diretta nel girone C di Serie C, ai microfoni di salerno.italiasport24.com:

“Io credo che la Salernitana abbia fatto un percorso importante. Ha avuto qualche flessione nel corso della prima parte del campionato, ma è normale, è accaduto anche a Catania e Benevento. Cambiare tutto e lottare fin da subito per vincere il campionato non è cosa da poco. È ancora tutto da giocare: la distanza dal primo posto è solo di tre punti, che è una partita. Si può recuperare, ora c’è il girone di ritorno e gli scontri diretti con Benevento e Catania la Salernitana le giocherà in casa. Sappiamo bene quanto siano importanti il sostegno e l’apporto del pubblico granata”.

“Il calciomercato di gennaio quanto può incidere? Credo che dipenda tutto da come si muoveranno le squadre, dalle esigenze che hanno. Il Catania, ad esempio, ha perso Cicerelli, un giocatore che ha giocato anche a Salerno e che secondo me, per la categoria, è uno spreco. È un infortunio lungo, quindi i rossoazzurri cercheranno un sostituto. Il Catania ha un’organico in cui non si parla di alternative, ma sono tutti titolari. Tra chi gioca dal primo minuto e chi subentra la differenza è poca. Tutto dipenderà anche da come Salernitana, Benevento e Cosenza agiranno sul mercato. Sicuramente faranno le valutazioni necessarie per intervenire, se ritengono che ce ne sia bisogno”.

