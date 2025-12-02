EX ROSSAZZURRI – Mastalli: “Catania, fondamentale prendere pochi gol. Incredibile l’amore dei tifosi catanesi”

Più di 100 apparizioni in maglia rossazzurra, gli apprezzamenti di tanti tifosi catanesi che ricordano le gesta di Ennio Mastalli negli anni ’80 in Serie A, B e C. L’ex centrocampista del Catania è stato ospite della trasmissione Futura Production – Impulso Rossazzurro. Queste le sue parole:

“E’ fondamentale riuscire a non subire gol. Il Catania ne prende davvero pochi e questo vuol dire tantissimo perchè poi, se hai qualche giocatore bravo là davanti, il gol comunque il Catania lo fa. Non prenderne è sempre meglio. 25 giugno 1983, a cosa penso? Sono ricordi troppo belli. Di tutto, del pubblico, della gioia vissuta in maglia rossazzurra. Fu un anno straordinario proprio perchè riuscimmo a formare un gruppo bellissimo. Mi aspettavo che Claudio Ranieri facesse la carriera da allenatore che ha fatto perchè è stato sempre un ragazzo intelligente, preparato sotto tutti i punti di vista. Sorrentino era il capitano ma in campo ci guidava sempre lui, si vedeva che avesse qualcosa di eccezionale sotto questo aspetto”.

“L’esordio in Serie A col Catania? Bello. A parte il campo che lo fecero nuovo ma non riuscì molto bene (ride, ndr) per il resto ogni volta che andavamo allo stadio era uno spettacolo. Vedere poi i tifosi come ci amavano, una cosa incredibile. Mando un grosso in bocca al lupo al Catania Calcio, auspicando che riesca a mantenere il primato fino alla fine e che vada in Serie B. Un grazie a tutti i catanesi per come mi hanno sempre accolto“.

