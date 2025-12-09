EX ROSSAZZURRI – Monaco: “Catania macchina devastante, deve andare in B. Quaini ha capito che giocare qui è come essere in Serie A”

L’ex difensore Gennaro Monaco, sempre amato dal popolo rossazzurro e bandiera autentica del Catania, ai microfoni di Futura Gol – Impulso Rossazzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Dopo che andai a vedere la partita col Siracusa dissi che quest’anno si poteva vincere il campionato perchè la squadra si difendeva benissimo e c’erano due gare importanti da giocare con Benevento e Salernitana. Vincendo quelle, pensai che il Catania avrebbe vinto il campionato. Bisogna continuare così. Con la forza imperiosa della tifoseria catanese non ce n’è proprio per nessuno quest’anno. Spero che torni quella festa gioiosa che tutta Catania e la provincia etnea meritano”.

“Il Catania in questo momento è una squadra fantastica, tatticamente i rossazzurri sono perfetti con il lavoro svolto da Lunetta e Forte in avanti, il difensore che ha il tempo e modo per anticipare e leggere la giocata degli avversari perchè danno sempre pressione. La difesa va alla grande ma la principale forza del Catania è l’attacco perchè gli attaccanti vanno sempre a pressare, non ti fanno mai giocare liberamente la palla. Molto bravo Toscano in questo. E c’è un gruppo fantastico. Toscano conosce vita, morte e miracoli di tutti. Può fare grande il Catania quest’anno, non interessa il bel gioco ma arrivare primi in classifica. Il bel gioco lo fai in Serie A”.

“Il Catania in ogni partita è migliorato in modo abnorme, col pressing in avanti, con le misure sempre uomo contro uomo, l’avversario non gioca mai come vuole. il Catania porta tutte le squadre sulla retta via, i difensori rossazzurri sono sempre abili ad anticipare e fare le giocate tra le linee con begli inserimenti dei centrocampisti da dietro, gli attaccanti sull’esterno sono molto bravi. Questo è un valore aggiunto. Bravo Toscano ad inculcare a Forte un certo tipo di mentalità. Il Catania è una macchina devastante quest’anno e deve andare in Serie B, se lo meritano la tifoseria fantastica, il gruppo, la società che sta rendendo orgogliosi i catanesi”.

“Quaini ha capito che giocare a Catania è come farlo in Serie A, quano gli parlai dopo la vittoria della Coppa Italia Serie C gli dissi che poteva entrare nella storia del Catania e che, vincendo anche il campionato, sarebbe stato ricordato per 50 anni. E’ un ragazzo serio, a modo, perbene, quando mette quella ‘garra’ mi piace moltissimo perchè dà quella forza a tutta la squadra imprimendo forza caratteriale perchè tutti i compagni li possano seguire. Ormai è un catanese adottivo”.

