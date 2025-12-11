EX ROSSAZZURRI – Passiatore: “L’equilibrio del Catania sta facendo la differenza. La squadra è ancora più forte, lo dimostra chi ha giocato meno”

L’ex attaccante del Catania Francesco Passiatore, oggi tecnico dell’Enna Calcio, ospite di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Corner’ torna a parlare del Catania, reduce dalla vittoria contro il Crotone. Ecco un estratto delle sue parole:

“L’atmosfera del ‘Massimino’ venerdì scorso mi ha davvero colpito, anche l’organizzazione che girava intorno alla gara. Tutto perfetto, poi il calore della gente catanese lo conosciamo. Gara condotta in maniera egregia, con il giusto epilogo. Si vede che c’è un lavoro fatto a 360 gradi da parte dello staff tecnico. Te lo dimostra, ad esempio, il fatto che mentre la squadra era in fase di possesso il collaboratore dalla panchina lavorava sulle preventive, sui movimenti dei difensori. La squadra l’ho vista tante volte in tv, ma quello che trasmette dal campo è la forza, la consapevolezza che sta acquisendo di settimana in settimana. Una squadra che sa quello che vuole, sa anche scegliere i momenti giusti della gara. Il Catania contro il Crotone ha impostato l’incontro facendo fare la bella partita ai rossoblu con quel giro palla, poi nei momenti opportuni, quando loro avevano tanti giocatori sopra la linee della palla, attraverso quelle 3-4 ripartenze fatte con calciatori davanti di grandissima qualità è andato in gol. Inoltre noto che il Catania ha lavorato molto bene sulle palle inattive, quasi mai il Crotone sulla prima palla è riuscito a rinviare”.

“Forte è il giocatore ideale per il modulo di Toscano. Giocatore di sostanza, fondamentale. Fa giocare bene i trequartisti alle spalle. E’ un calciatore che dà riferimento, sostanza. Quando arriva a lui, la palla si ferma lì, la squadra ha la possibilità di alzarsi, di accorciare le distanze e poi ti trascina per il suo modo di stare in campo. Non si risparmia mai, sta facendo anche i gol. Di solito questi tipi di calciatori vanno a segno poche volte, invece lui riesce ad abbinare la mole di lavoro ai gol”.

“Allo stato attuale Caturano è l’alternativa a Forte. Dall’alto della sua esperienza e intelligenza anche lui sa benissimo che in questo momento bisogna stare lì, cercare di dare una mano ad una squadra che sta viaggiando a ritmi altissimi con degli automatismi perfetti ed equilibri da rispettare. E’ anche vero che il campionato è ancora lunghissimo. Io auguro a Forte di fare sempre il massimo ma è fisiologico che tutti i giocatori nell’arco del campionato abbiano un calo. Caturano possiede caratteristiche leggermente diverse. Forte è più fisico, Caturano è un pò più tecnico, gioca di più la palla, la protegge e gestisce in un certo modo. Avere due giocatori del genere in rosa e poterli alternare è importante. In un momento in cui tutti bisogna remare nella stessa direzione”.

“Ci sono delle situazioni nell’arco di un campionato dove magari vengono fuori dei giocatori che a livello motivazionale ti danno qualcosina in più. Questo è un privilegio per una squadra. Anche i calciatori che avevano giocato meno hanno dimostrato di essere di assoluto valore, giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra di Serie C. Hanno assicurato una spinta ulteriore. Sul piano della volontà, della consapevolezza che la squadra non solo è forte, ma è ancora più forte. Ora c’è la piena consapevolezza che tutti i giocatori che fanno parte della rosa arriveranno alla fine tutti insieme per portare il Catania al raggiungimento dell’obiettivo”.

“Attualmente il Benevento ha un pò più di spensieratezza rispetto alla Salernitana. Da fuori vedo una differenza sostanziale: l’equilibrio che ha il Catania sotto tutti i punti di vista fra diesse, allenatore, staff e dirigenza. Nei momenti di difficoltà si vincono i campionati, non quando le cose vanno bene. Il Catania li ha avuti dimostrando maturità, venendone fuori in maniera più tranquilla a differenza della Salernitana, che invece sta affrontando male la situazione influenzando con altri aspetti lo spogliatoio in cui l’allenatore viene coinvolto. Ad oggi per me l’antagonista del Catania è il Benevento”.

