FAGGIANO: incidente stradale senza gravi conseguenze per l’ex dirigente del Catania

Spavento per il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano. Secondo quanto riporta Il Mattino, dopo la vittoriosa partita di Picerno, già in viaggio verso Salerno – all’altezza dello svincolo di Potenza -, l’auto a bordo della quale viaggiava l’ex dirigente rossazzurro è stata tamponata da un altro veicolo. Nessuna grave conseguenza. Trasferito precauzionalmente presso l’ospedale San Carlo di Potenza, venendo sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un’infrazione costale, in serata il diesse granata è stato dimesso e ha fatto rientro presso la propria abitazione. Dovrà osservare qualche giorno di riposo.

