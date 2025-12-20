sabato, 20 Dicembre 2025
HomeCalcio CataniaFAI LA FORMAZIONE: Catania-Atalanta U23, sostituisciti a Toscano
Calcio CataniaCuriositàPrimo PianoSondaggi

FAI LA FORMAZIONE: Catania-Atalanta U23, sostituisciti a Toscano

Redazione
By Redazione
0
35
foto Catania FC

Quale formazione opporre all’Atalanta Under 23 di Salvatore Bocchetti, avversario del Catania per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.

In vista del match Catania-Atalanta U23, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Angelo Massimino” – fischio d’inizio dell’incontro domenica alle ore 14:30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Lucioni: “Il Benevento ha qualcosa in più. Catania, qualche battuta d’arresto può pesare”
Articolo successivo
MERCATO | Prestiti di Pieraccini, D’Ausilio e Forte: situazioni da definire nei prossimi mesi
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency