FAI LA FORMAZIONE: Catania-Atalanta U23, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre all’Atalanta Under 23 di Salvatore Bocchetti, avversario del Catania per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match Catania-Atalanta U23, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Angelo Massimino” – fischio d’inizio dell’incontro domenica alle ore 14:30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
