martedì, 2 Dicembre 2025
FEBBRE CATANIA: Curva Nord già esaurita

Febbre rossazzurra. Biglietti in prevendita da lunedì pomeriggio e già non sono più disponibili in Curva Nord (capienza oltre 6mila posti). In vista del confronto di venerdì tra Catania e Crotone, con fischio d’inizio alle 20:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” si registra una bassa disponibilità di tagliandi per quanto concerne la Tribuna A inferiore e la Curva Sud, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 09:55 di martedì 2 Dicembre.

