FIORELLO riceve in dono la maglia del Catania: “Matri mia, troppo bella! Grazie di cuore”

Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello, ha ricevuto in dono la maglia del Catania prima di andare in onda con il suo programma ‘La Pennicanza’. Presente Giuseppe Sapienza, figura inserita quest’anno nel team comunicazione del club. Fiorello ha ringraziato la società rossazzurra anche attraverso l’utilizzo del dialetto siciliano: “Vadda chi c’è cca! Matri mia, che bella! Nel 1970 andai al vecchio Cibali con mio padre e mi portò a vedere Catania-Inter. Quell’anno il Catania era in Serie A. Da ragazzino, come tutti i picciriddi, eramo divisi tra Inter, Juventus e Milan però eravamo tutti tifosi del Catania. Nel mio caso iniziai a tifare Inter ma il tifo per i colori rossazzurri è rimasto intatto. Macca liotru! Grazie, grazie veramente di cuore. Questa maglia è troppo bella”, le sue parole.

