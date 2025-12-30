FOGGIA-CATANIA: arbitra Angelillo della sezione di Nola. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono già stati designati gli arbitri per la 20/a giornata di Serie C. Foggia-Catania, partita in programma domenica allo stadio “Pino Zaccheria”, sarà diretta dal sig. Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. Assistenti Alessandro Rastelli (Ostia Lido) e Andrea Romagnoli (Albano Laziale), Quarto ufficiale Antonio Di Reda (Molfetta), operatore FVS Emanuele Fumarulo (Barletta).

A proposito del sig. Angelillo, si registra un precedente da direttore di gara con i rossazzurri: la vittoria per 1-3 risalente al 15 gennaio 2023 (Serie D) sul campo del San Luca: Russotto, Vitale e De Luca a segno tra le fila etnee. Col Catania anche tre precedenti da quarto ufficiale di gara. Vedi Carrarese 2-1 Catania (Coppa Italia Frecciarossa) nella passata stagione, dove non bastò agli etnei la rete di Popovic per passare il turno; Foggia 5-1 Catania, in Serie C, peggiore gara stagionale della squadra allenata da Francesco Baldini prima della cancellazione dai ranghi federali (Freddi Greco autore del gol della “bandiera”) e Catania 1-1 Foggia, disputata il 2 marzo scorso con Anastasio che rispose al gol palesemente irregolare di Sarr (netto fallo di mano non ravvisato dall’arbitro).

Angelillo ha diretto due partite del Foggia: le sconfitte interne con Monopoli (1-2) e Team Altamura (0-2) rispettivamente in Coppa Italia C Serie C (10 agosto 2024) e campionato (6 gennaio 2025). Qualche anno fa il “fischietto” campano ricevette il premio ‘Giuseppe Prota’, riconoscimento che viene consegnato ogni anno in onore di un arbitro della sezione di Ercolano che perse la vita in un incidente stradale nel 2009. Alla consegna del premio, il Presidente CRA si rivolse così ad Angelillo: «Un premio che ti porta ad essere più maturo e che ti rende più uomo». Prese poi la parola il premiato Angelillo, «contento di ricevere un riconoscimento di tal genere, frutto del duro lavoro, ma anche legato all’effettiva concretizzazione dei consigli provenienti dalla Sezione bruniana e dal CRA». A conclusione, il Presidente Vitale disse: «Lucio è un bravo ragazzo, ma soprattutto è umile. E con l’umiltà si può andare molto lontano».

Passiamo alle statistiche del sig. Angelillo in terza serie (Coppa Italia compresa), che ha arbitrato finora 35 gare ufficiali elevando 180 cartellini gialli e 14 rossi, fischiando 16 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie C è di 16 vittorie per le squadre di casa, 9 pareggi e 10 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta. Ha arbitrato quattro incontri nel girone C: 1 vittoria casalinga, 2 pareggi e un acuto esterno. L’ultima gara del raggruppamento C fischiata da Angelillo è AZ Picerno 0-0 Audace Cerignola (9 marzo 2025).

