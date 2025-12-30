FOGGIA-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 4 Gennaio il Catania affronterà il Foggia in occasione della ventesima giornata del girone C di Serie C (prima di ritorno). Fischio d’inizio alle ore 12:30 presso lo stadio “Pino Zaccheria”. E’ prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro dell’incontro in Sicilia (qui i dettagli) su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), che trasmetterà inoltre in differita la gara integrale lunedì 5 Gennaio alle 22:15. Inoltre i possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Foggia-Catania su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (257), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

