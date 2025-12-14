FOGGIA-CATANIA: partita trasmessa gratis e in chiaro da Telecolor

Domenica 4 gennaio, in occasione della sfida allo stadio “Pino Zaccheria” valevole per la prima giornata di ritorno del girone C di Serie C, l’emittente televisiva Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), trasmetterà l’incontro Foggia-Catania gratis e in chiaro sul territorio regionale. Quattro ore live che prenderanno il via alle ore 11.30, ovvero con 60 minuti d’anticipo rispetto al fischio d’inizio. Partendo con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti poco prima di scendere in campo. Si continuerà con il racconto live dei 90 minuti corredato dall’analisi dei casi arbitrali e dalle interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio concludendo con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.

