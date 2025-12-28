VERSO FOGGIA-CATANIA: precedenti, solo tre affermazioni rossazzurre allo “Zaccheria”

Sono ventotto i confronti tra Foggia e Catania allo stadio “Pino Zaccheria”. Il computo delle sfide in terra pugliese è favorevole ai satanelli, vincenti in tredici occasioni. Tre le affermazioni rossazzurre e dodici i pareggi, gli ultimi due maturati nelle più recenti stagioni: 1-1 con gol di Rapisarda e Santaniello nel primo tempo (catanesi costretti a giocare a lungo in dieci uomini per l’espulsione di Haveri), 2-2 lo scorso anno con Inglese e Di Gennaro andati a segno in extremis rispondendo al momentaneo doppio vantaggio di Tascone nel contesto di una gara giocata in un clima surreale, a seguito della morte di alcuni tifosi rossoneri in un incidente stradale di ritorno dalla trasferta di Potenza.

Incroci ricorrenti tra le due squadre si ebbero tra gli anni Sessanta e Ottanta e recentemente in Serie C. Nei tre confronti disputati in Serie A (risalenti alle stagioni 1964-65, 1965-66 e 1970-71) è prevalso il fattore casalingo, mentre l’ultima vittoria del Catania risale al 5 agosto 2018. I rossazzurri, guidati all’epoca da Andrea Sottil, superarono 3-1 il Foggia in virtù della doppietta di Mattia Rossetti e del sigillo su punizione di Francesco Lodi. Per la squadra di casa, tra le cui fila militavano Albano Bizzarri e Denis Tonucci, andò a segno l’attaccante Gabriele Gori. La gara era valevole per il 2° Turno Eliminatorio della Coppa Italia 2018-19.

La vittoria antecedente alla suddetta risale invece al 13 settembre 1981, era la prima giornata del campionato di Serie B 1981-82. Il Catania guidato dall’ex gloria degli anni Sessanta Giorgio Michelotti (con Mazzetti direttore tecnico) espugnò lo “Zaccheria” con un tiro di Angelo Crialesi deviato in rete dal difensore Piero Bianco al minuto 24 della partita. Rossazzurri che nel corso del match riuscirono a contenere gli attacchi foggiani, con alcuni interventi provvidenziali di Dal Poggetto a protezione del risultato. Prima ancora, acuto etneo nel lontanissimo dicembre 1941 con gol di Miglioli valido per lo 0-1 in favore della squadra allenata da Géza Kertész.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Foggia: 13

Pareggi: 12

Vittorie Catania: 3

Gol Foggia: 37

Gol Catania: 17

Serie B 1935-36 Foggia 3-1 SS Catania

52′ Di Santo (F), 58′ Di Santo (F), 65′ Nicolosi rig. (C), 78′ Torti (F)

Serie C 1937-38 Foggia 1-1 AFC Catania

41′ Ravizzoli (C), 75′ Petti (F)

Serie C 1940-41 Foggia 0-0 AFC Catania

Serie C 1941-42 Foggia 0-1 AFC Catania

39′ Miglioli

Serie C 1948-49 Foggia 1-1 Catania

36′ Lanciaprima (F), 69′ Prevosti (C)

Coppa Italia 1963-64 Foggia 2-1 Catania

17′ Oltramari (F), 48′ Filippazzo (C), 63′ Nocera (F)

Serie A 1964-65 Foggia 1-0 Catania

85′ Nocera

Serie A 1965-66 Foggia 3-0 Catania

54′ Lazzotti, 56′ Micheli rig., 62′ Micheli rig.

Serie B 1967-68 Foggia 1-0 Catania

57′ Traspedini

Serie B 1968-69 Foggia 1-0 Catania

2′ Vanzini

Serie B 1969-70 Foggia 0-0 Catania

Serie A 1970-71 Foggia 1-0 Catania

70′ Mola

Serie B 1971-72 Foggia 4-1 Catania

25′ Rognoni (F), 44′ Pavone (F), 62′ Mola (F), 65′ Francesconi (C), 88′ Saltutti (F)

Serie B 1972-73 Foggia 1-0 Catania

23′ Braglia

Serie B 1975-76 Foggia 0-0 Catania

Serie C1 1979-80 Foggia 2-0 Catania

8′ Petruzzelli, 52′ Tivelli

Serie B 1980-81 Foggia 0-0 Catania

Serie B 1981-82 Foggia 0-1 Catania

24′ Bianco aut.

Serie B 1982-83 Foggia 0-0 Catania

Serie C1 1987-88 Foggia 2-1 Catania

15′ Baldini rig. (F), 76′ Borghi (C), 84′ Fattori (F)

Serie C1 1988-89 Foggia 0-0 Catania

Lega Pro 2015-16 Foggia 3-0 Catania

14′ Floriano, 74′ Iemmello, 79′ Agnelli

Lega Pro 2016-17 Foggia 0-0 Catania

Coppa Italia 2018-19 Foggia 1-3 Catania

13′ Rossetti (C), 70′ Lodi (C), 73′ Gori (F), 80′ Rossetti (C)

Serie C 2020-21 Foggia 2-2 Catania

15′ Curcio (F), 20′ D’Andrea (F), 34′ Golfo (C), 77′ Golfo (C)

Serie C 2021-22 Foggia 5-1 Catania

1′ Merola (F), 17′ Curcio (F), 25′ Ferrante (F), 39′ Petermann (F), 44′ Merola (F), 76′ Greco (C)

Serie C 2023-24 Foggia 1-1 Catania

20′ Rapisarda (C), 34′ Santaniello (F)

Serie C 2024-25 Foggia 2-2 Catania

39′ Tascone (F), 51′ Tascone (F), 87′ Inglese (C), 90’+3 Di Gennaro

