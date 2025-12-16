FORTE-CATURANO: lo ‘squalo’ si conferma in salute, persiste il mal di gol dell’ex Potenza

Il Catania non vince ma si consola con l’importante conferma di Francesco Forte al centro dell’attacco. La punta romana attraversa un buon momento di forma. A Potenza ha avuto pochissimi palloni giocabili, riuscendo ad insaccare il pallone del momentaneo 0-1 con un colpo di testa stilisticamente perfetto, sugli sviluppi di un corner molto ben calciato da D’Ausilio. Con quella rifilata ai rossoblu salgono a 7 le reti stagionali di Forte, che ha agganciato Gabriel Lunetta nella classifica marcatori rossazzurra.

Ancora una volta l’ex Venezia è stato preferito a Caturano dal 1′. In settimana erano emerse alcune ipotesi legate ad un impiego da titolare di Caturano in una gara sentita, essendo il grande ex di turno. Lo stesso mister Toscano lo aveva spronato alla vigilia del match, augurandosi che potesse rivelarsi determinante proprio al ‘Viviani’. Il centravanti napoletano, invece, è partito ancora una volta dalla panchina ed il suo ingresso in campo nella ripresa non ha fatto la differenza in un momento in cui la squadra cercava con insistenza il gol.

Caturano si ostina a cercare la prima segnatura con la maglia del Catania ma ancora non arriva. Un digiuno lungo, che prosegue da fine agosto, poco prima che lasciasse Potenza per sposare il progetto etneo.E domenica pomeriggio, contro l’Atalanta U23, diventa sempre più probabile un nuovo impiego di Forte dall’inizio. Nell’attesa che Caturano ritrovi la necessaria lucidità, lo ‘squalo’ continua ad inviare segnali incoraggianti. Preparandosi a mordere la prossima preda.

