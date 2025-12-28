FORTE: dalle difficoltà di Ascoli alla rinascita sotto l’Etna, a caccia di conferme nel 2026

3 centri con la maglia dell’Ascoli, 7 con quella del Catania. Questo il bilancio in termini di gol realizzati da Francesco Forte nel 2025. E’ stato un anno contrastante per la punta classe ’93. In terra marchigiana, infatti, ha avuto un rapporto conflittuale con la tifoseria del Picchio dovendo anche fare i conti con diversi mesi di squalifica per via di una vicenda legata al calcioscommesse. Forte ha incontrato difficoltà ad inserirsi nel contesto ascolano, i problemi fisici hanno fatto il resto. L’Ascoli si era assicurato nel 2023 il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante dietro un esborso di 1.5 milioni di euro firmando tre anni e mezzo di contratto, ma non è mai sbocciato l’amore con l’ambiente bianconero. In mezzo, l’esperienza al Cosenza in prestito.

La chiamata del Catania, arrivata la scorsa estate, è stata immediatamente presa in considerazione da Forte, vedendo nel trasferimento alle pendici dell’Etna una opportunità da cogliere al volo per rilanciare le proprie ambizioni e ritrovare entusiasmo. Il diesse Ivano Pastore, conscio del curriculum del ragazzo che in carriera ha fatto più volte la differenza realizzando un bel bottino di reti tra B e C (per lui anche un gol in Serie A contro la Lazio quattro anni fa con la maglia del Venezia ndr), non ha esitato a portarlo alla corte di Mimmo Toscano.

Qualche tifoso guardava inizialmente con scetticismo all’ingaggio di Forte, chiamato a sostituire il bomber Inglese. Il centravanti ha risposto con una eccellente prima parte di campionato in rossazzurro, rivelandosi un elemento chiave nello sviluppo del gioco di Toscano per la capacità di ricerca del dialogo con i compagni facendosi trovare pronto negli ultimi metri e supportando con altrettanta efficacia la fase difensiva. Forte ha fatto ricredere quei tifosi un pò diffidenti, mostrando un reale attaccamento alla maglia, tanta generosità e mettendo a segno gol spesso decisivi per le sorti del Catania. Una vera e propria rinascita per la punta romana che, adesso, scalpita in vista del 2026. A caccia di importanti conferme, trascinando più in alto possibile la squadra rossazzurra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***