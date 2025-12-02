FORTE: “Vorrei restare a lungo. Catania come Napoli. Ambiziosi ma umili. Conta solo la maglia”

L’attaccante del Catania Francesco Forte rilascia un’intervista al quotidiano La Sicilia commentando il suo percorso fin qui in maglia rossazzurra e le ambizioni della squadra di mister Toscano:

“Siamo uniti, altrimenti non avremmo ottenuto questi risultati. Con me 6 gol e 6 vittorie? Al di là del numero è importante che vinca il Catania. Il gol sono il pane quotidiano per un attaccante, ma più che fare la conta o tracciare bilanci, prospettive personali, penso al Crotone che sarà il prossimo avversario. Prima di tutto serve una grande prestazione da parte di tutti. Certo che se mi piazzo al momento giusto e segno… ripeto, faccio la punta. La mia rete più importante delle 6 siglate? Quella contro la Salernitana”.

“So quanto ho lavorato per arrivare al Catania in forma e quanta fatica ho fatto per conquistarmi ogni mattoncino da aggiungere al puzzle del gruppo. Con grande umiltà continuo a ragionare per progredire giorno dopo giorno. Catania è un punto di partenza, ma anche di arrivo. Devo conquistare la fiducia della dirigenza, del tecnico e della gente. Vorrei continuare a lungo con questa maglia perchè Catania è un mondo a parte al di là della categoria. Questa rappresenta un’opportunità importante senza precedenti, credo veramente possa essere una svolta”.

“Quando Stramaccioni all’Inter mi aveva allenato in Primavera, decise di farmi esordire nel 2013 con il Palermo e in Coppa ho giocato con la Roma di fronte a 85mila persone. Ho cercato di rubare i segreti a Milito e tutti gli altri campioni con cui mi sono allenato: da Maicon a Sneijder passando per Cassano.

“A Catania c’è un amore per la maglia che faccio fatica a trovare altrove. Amore che deve essere ricambiato. Ci sono stati anche momenti difficili e ci sta, ma vale la pena lottare per dimostrare di meritare la fiducia del pubblico. L’unico paragone che posso fare è Napoli. Catania come Napoli“.

“Cerco di dare tutto in campo per non avere rimpianti. Se le qualità della squadra emergono tanto meglio. Questa caratteristica è comune a tutti i compagni. Toscano? Ottimo rapporto. E’ un grande tecnico e prepara le sfide con particolari che ti permettono di prevalere. Siamo in 22 che ragioniamo allo stesso modo e il merito è di chi sta vicino a noi: dai dirigenti ai tecnici, fino a tutto il personale che ci segue continuamente”.

“Cicerelli? La maglia mostrata è un modo per portarlo in campo con noi. Il concetto di squadra è importante, la componente che ti predispone al sacrificio. Pesa a tutti noi il fatto che alcuni ragazzi non siano presenti in campo con noi. Sono giocatori importanti tecnicamente e moralmente. Ci mancano dentro lo stanzone e così quando possiamo li portiamo accanto con il simbolo assoluto: la maglia. Diamo sempre qualcosa in più anche per loro, aggiungendo una percentuale per sopperire. Il video che ci ha mostrato il tecnico prima della partita ci ha dato una carica ulteriore ed è stato una vera e propria sorpresa”.

“Siamo ambiziosi ma bisogna restare umili, mai gonfiare il petto e lavoriamo come sempre. Venerdì contro il Crotone daremo tutto quello che sarà possibile e anche oltre”.

