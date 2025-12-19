FOTI: “Il Catania ha una forza immane nel gruppo. Caturano? Non è un acquisto sbagliato. Aspettiamo prima di dare sentenze…”

Rosario Foti, ex allenatore di tante squadre (siciliane e non solo) è stato ospite ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’. Queste alcune riflessioni sul Catania:

“Il Catania è, a mio parere, la squadra che assieme al Benevento in questa prima parte del campionato ha mostrato di avere qualcosa in più rispetto ad altre squadre molto blasonate, ad esempio la Salernitana, che ha portato a casa almeno tre partite strappando punti all’ultimo secondo. Poi è chiaro che la Salernitana come parco giocatori non si discute. Anche il Cosenza, partito maluccio, possiede un patrimonio tecnico di indiscutibile valore. Annovera sette-otto calciatori che erano in Serie B. Il Girone C di Serie C è ostico. Contrariamente agli altri due gironi dove qualche partita a volte è scontata, in quello meridionale non ci sono gare scontate. Non c’è una squadra materasso. Sono tutte partite combattute, lottate, lo dimostrano anche gli ultimi risultati”.

“Il pareggio di Potenza? Paradossalmente l’aver giocato con un uomo in più ha svantaggiato il Catania, perchè i lucani hanno fatto un blocco bassissimo. Ed il Catania quando trova formazioni estremamente bloccate e chiuse fatica di più, ma non solo gli etnei. E poi chiunque affronta i rossazzurri mette un mordente e una cattiveria sportiva ulteriori, affrontando la partita dell’anno. Se il gol di Rolfini – regolare – fosse stato convalidato, avremmo parlato di un Catania paziente, intelligente e maturo. L’agonismo e l’ostruzionismo superano di gran lunga il livello tecnico nel girone C. Occorre avere la forza e la capacità di sapersi adattare alle contingenze della partita, qualità che il Catania ha spesso mostrato“.

“Come si fa a dire che Caturano è un acquisto sbagliato? Quest’anno ha avuto la sfortuna di rimediare degli incidenti muscolari che gli hanno impedito di entrare subito nel contesto tecnico-tattico ma anche fisico-atletico. Dall’altro lato c’è stato Forte che ha fatto bene e magari passa in secondo piano la figura di Caturano ma il campionato è ancora lungo. In un torneo come questo, nel corso dei mesi, ci può stare un calo di forma e qualche problema fisico. Un giocatore come Caturano è una garanzia. Prima di dare sentenze aspetterei la fine del campionato. Quando hai un giocatore forte non è mai un acquisto sbagliato. E poi il Catania ha la fortuna di avere un tecnico come Toscano che ha una capacità enorme di gestire il gruppo. Il Catania ha una forza immane nel gruppo. Quando il gruppo è solido, alla base c’è il lavoro dell’allenatore”.

“Se l’inserimento dal mercato di un regista puro potrebbe essere più utile per un giocatore come Caturano? Il Catania ha un sistema di gioco in cui prilivegia giocare con le due mezze punte dando qualità negli ultimi 25 metri. Non è un caso se quando il Catania ha giocato con due centrocampisti in mezzo, Quaini e Di Tacchio – che non hanno paura di nessuno e se c’è da prendere a sberle la partita lo fanno – sono stati quelli che hanno dato maggiore garanzia. La presenza di un regista non so fino a che punto possa essere utile per Caturano in questo sistema di gioco che non credo Toscano cambierà. La punta centrale dovrebbe trovare maggiori servizi con le due mezze punte o con gli inserimenti degli esterni“.

“L’Atalanta negli ultimi anni è tra le società migliori a livello europeo, la squadra under 23 ha acquisito un certo tipo di mentalità e cultura, ha giocatori che abbinano tecnica e velocità. Le statistiche sono quasi sempre la sintesi dei valori di una squadra. L’Atalanta ha vinto 6 volte e perso 8 partite, questo fa capire che tipo di gara può venire a disputare. A Catania non farà una partita diversa dalle altre, la filosofia del suo impianto di gioco è quella e tale rimarrà. Dovremmo vedere un incontro aperto, bello, con la speranza che il Catania riesca a portare la gara in porto come ha fatto in quasi tutti gli incontri casalinghi disputati”.

