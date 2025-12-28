GENNAIO ROSSAZZURRO: il 2026 inizia con importanti esami per il Catania

Il mese volge al termine, si avvicina l’inizio del nuovo anno solare. Sarà un 2026 impegnativo per il Catania, chiamato a difendere la vetta della classifica respingendo gli assalti delle dirette rivali. Rossazzurri al via domenica 4 gennaio con fischio d’inizio alle 12:30. Avversario il Foggia in quella che rappresenta una delle classiche partite-trappola del campionato. I satanelli occupano la zona calda della classifica, vengono da una serie di prestazioni incoraggianti supportate da risultati migliori rispetto al periodo precedente. A Salerno la squadra di mister Barilari è andata vicina al pari, sarebbe stato il quarto risultato utile dopo il 2-2 di Siracusa ed i successi riportati con Cosenza e Monopoli. Lo “Zaccheria”, poi, è un campo tradizionalmente ostico per il Catania, che dovrà prestare massima attenzione ai rossoneri.

La domenica successiva (11 gennaio), nel pomeriggio (14:30) primo appuntamento al “Massimino” del 2026 sfidando la Cavese. Altra compagine insidiosa a caccia di punti salvezza che proverà a fare da guastafeste alle pendici dell’Etna, giocando una partita tutta cuore e grinta. Gli aquilotti hanno archiviato il girone d’andata con risultati poco esaltanti ma hanno venduto cara la pelle al cospetto di formazioni come Benevento e Cosenza. Sarà un altro incontro da non sottovalutare, affrontando i blufoncè con la consapevolezza della propria forza ed il dovuto rispetto nei confronti di una squadra da prendere con le pinze.

Trascorsi altri sette giorni (18 gennaio), il Catania renderà visita al Monopoli alle 20:30. Etnei superiori sulla carta anche in questo caso, facendo tappa al “Veneziani”. Si tratterà di un nuovo esame di maturità per i ragazzi di mister Toscano su un terreno di gioco ostico contro un team ben organizzato che ha creato delle difficoltà a tante realtà del girone C. Il mese di gennaio si concluderà con l’impegno tra le mura amiche contro il Cosenza, domenica 25 gennaio (14:30).

Attuale quarta forza del raggruppamento meridionale di Serie C, a due solo lunghezze dalla Salernitana, la squadra silana sapientemente allenata da Antonio Buscè, vuole giocarsi tutte le proprie carte in chiave promozione. Diversi elementi che compongono l’organico attuale militavano in Serie B la scorsa stagione. Con interventi oculati sul mercato, il Cosenza potrebbe fare un ulteriore salto di qualità nel girone di ritorno. Gara che si preannuncia difficile, un test di rilievo per i rossazzurri.

