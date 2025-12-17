giovedì, 18 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoGIOVANILI CATANIA: la lista dei giovani svincolati dal club
CalciomercatoCatania NewsSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: la lista dei giovani svincolati dal club

Redazione
By Redazione
0
268
foto Catania FC

La Lega Serie C ha pubblicato il consueto elenco dei “giovani di serie” (calciatori minorenni – dai 14 anni – tesserati con una società professionistica che, pur essendo giovani, sono considerati parte del settore professionistico, acquisendo vincoli specifici e la possibilità di stipulare contratti di apprendistato) che le squadre hanno liberato in virtù dell’art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia). Ecco di seguito riportati i nominativi in casa rossazzurra seguiti dalla rispettive data di nascita:

BOTTARO GIANMARCO, 26/05/2008
IACONO CRISTIAN LUCA, 02/02/2009
LONGO LORENZO GIUSEPPE, 16/03/2008
PRIVITERA MARCO, 05/04/2011
SAITTA BIAGIO, 25/05/2011
SALVO CARMELO, 17/01/2011
TRINGALE SALVATORE, 27/05/2008
VOSCARELLI SAMUELE, 20/06/2009
ZAPPALA DAVID, 03/07/2010

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Martic primo indiziato a lasciare Catania se arriva un nuovo difensore
Articolo successivo
MERCATO: Stoppa fuori dai radar? Minutaggio sempre più ridotto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency