GIOVANILI CATANIA: la lista dei giovani svincolati dal club

La Lega Serie C ha pubblicato il consueto elenco dei “giovani di serie” (calciatori minorenni – dai 14 anni – tesserati con una società professionistica che, pur essendo giovani, sono considerati parte del settore professionistico, acquisendo vincoli specifici e la possibilità di stipulare contratti di apprendistato) che le squadre hanno liberato in virtù dell’art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia). Ecco di seguito riportati i nominativi in casa rossazzurra seguiti dalla rispettive data di nascita:

BOTTARO GIANMARCO, 26/05/2008

IACONO CRISTIAN LUCA, 02/02/2009

LONGO LORENZO GIUSEPPE, 16/03/2008

PRIVITERA MARCO, 05/04/2011

SAITTA BIAGIO, 25/05/2011

SALVO CARMELO, 17/01/2011

TRINGALE SALVATORE, 27/05/2008

VOSCARELLI SAMUELE, 20/06/2009

ZAPPALA DAVID, 03/07/2010

