GIOVANILI CATANIA: Primavera, girone d’andata chiuso al terzo posto

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Catania under 19 conquista la sesta vittoria stagionale, decimo risultato utile consecutivo, grazie a una prestazione di rilievo per ordine tattico nella prima frazione e qualità espresse nell’arco di una ripresa caratterizzata da numerose opportunità per i rossazzurri, che s’impongono per 2-0 realizzando entrambe le reti nelle fasi finali del match sul campo dell’Audace Cerignola: a segno Simone Nania sulla punizione laterale calciata da Alessandro Coriolano e Nicolò Catania, lesto e abile a coronare una ripartenza. I ragazzi allenati da Marco Biagianti concludono così il girone d’andata al terzo posto, a due punti dal tandem Latina-Potenza attualmente in vetta. Sabato 13 dicembre, a Nesima, in programma Catania-Pontedera.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, undicesima giornata – Sabato 6 dicembre 2025 – Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (Foggia)

Audace Cerignola-Catania 0-2

Marcatori: st 42° Nania, 45° Catania.

Audace Cerignola: 1 Radi; 2 Buono (22°st 15 Schiano), 3 Lorusso, 4 Suriano (VK), 5 Barletta (K), 6 Cannone, 7 Colucci, 8 Peschechera (35°st 16 Curcelli), 9 Ripoli (22°st 17 Cantone), 10 Spadavecchia, 11 Nanula (16°st 18 Di Cagno, 35°st 19 Dabellonio). A disposizione: 12 D’Aloia; 13 Lodia, 14 Servedio, 23 Gallo. Allenatore: Mancano.

Catania: 1 Coco; 2 Marchese (1°st 16 Sechi), 3 Gueye, 4 Di Giacomo, 5 Nania, 6 Rizzotti (22°st 17 Manganaro), 7 Catania (VK), 8 Parco (1°st 23 Giardina), 9 Costanzo (22°st 19 Nastasi), 10 Coriolano (K), 11 Viola (35°st 21 Macrì). A disposizione: 12 Bottaro; 13 Caporarello, 14 Parisi, 15 Ortoli, 18 Di Mauro, 20 Alessi. Allenatore: Biagianti.

Ammoniti: Spadavecchia, Cannone, Barletta (AC); Parco, Rizzotti, Nania (CT).

Espulso Suriano (AC) al 48°st.

Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Arbitro: Vincenzo Fornari (Molfetta).

Assistenti: Nunzio Piazzolla (Barletta) e Luigi Natale (Barletta).

