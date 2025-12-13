GIOVANILI CATANIA: Primavera, successo di misura contro il Pontedera

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Catania under 19 conquista la settima vittoria stagionale, undicesimo risultato utile consecutivo, superando di misura il Pontedera nel match valevole per la prima giornata del girone di ritorno: la meritata rete decisiva di Matias Giardina, lesto e abile a intervenire sugli sviluppi di un calcio piazzato, giunge in avvio di ripresa. Gara combattuta e divertente, a Nesima, con un avversario che all’esordio aveva inflitto l’unica sconfitta fin qui subita dai giovani etnei. Il 2025 va in archivio con il secondo posto in classifica, frutto dei 25 punti raccolti in 12 gare dai ragazzi allenati da Marco Biagianti che torneranno in campo, dopo la sosta di fine anno, sabato 17 gennaio 2026, in trasferta, per sfidare il Latina capolista.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, dodicesima giornata – Sabato 13 dicembre 2025 – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Pontedera 1-0

Rete: st 5° Giardina.

Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (10°st 15 Sechi), 3 Gueye (1°st 16 Allegra), 4 Di Giacomo, 5 Nania, 6 Rizzotti, 7 Catania (VK), 8 Parco (32°st 19 Manganaro), 9 Costanzo (1°st 23 Giardina), 10 Coriolano (K), 11 Viola (22°st 18 Nastasi). A disposizione: 12 Maugeri; 13 Parisi, 14 Caporarello, 17 Macrì, 20 Alessi, 21 Marchese, 24 Di Mauro, 25 Calogero. Allenatore: Biagianti.

Pontedera: 1 Maccheroni; 2 Zanatta (K) (1°st 16 Goretti, 35°st 14 Baudo), 3 Iacopini (15°st 20 Sassorossi), 4 Berrugi, 5 Giacomelli, 6 Sorbara, 7 Innocenti, 8 Blè (35°st 13 Alongi), 9 Plutnik (15°st 19 Rafanelli), 10 Gentile, 11 Carlesi. A disposizione: 15 Foglia, 17 Lottini, 18 Mesisca. Allenatore: Magliulo.

Ammoniti: Ortoli, Nania, Catania, Nastasi, Di Giacomo (C); Iacopini (P).

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

Arbitro: Francesco Carrieri (Messina).

Assistenti: Maria Chiofalo (Barcellona Pozzo di Gotto) e Riccardo Resina (Catania).

