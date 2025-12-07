GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend. Tre vittorie su quattro

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:
Under 17 Serie C – Girone D, undicesima giornata
Crotone-Catania 2-1: per gli etnei, gol di Racca;
Under 15 Serie C – Girone D, undicesima giornata
Crotone-Catania 3-4: Indelicato con una doppietta, Cristaldi e Giordano firmano il successo;
Allievi Elite Under 17 – Girone A, undicesima giornata
Catania-Vis Palermo 6-1: per i giovani rossazzurri a segno Timpanaro, Mascara, Squillaci, Rafaraci, Caputo e Zappalà;
Under 15 Regionali – Girone D, undicesima giornata
Young Pozzallo-Catania 0-7: reti di Lombardo, Polizzotto, Giurato, Trimarchi, Semola, Campilongo e Cuntrò.
