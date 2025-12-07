domenica, 7 Dicembre 2025
HomeCatania NewsGIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend....
Catania NewsSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend. Tre vittorie su quattro

Redazione
By Redazione
0
69
foto Catania FC

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, undicesima giornata
Crotone-Catania 2-1: per gli etnei, gol di Racca;

Under 15 Serie C – Girone D, undicesima giornata
Crotone-Catania 3-4: Indelicato con una doppietta, Cristaldi e Giordano firmano il successo;

Allievi Elite Under 17 – Girone A, undicesima giornata
Catania-Vis Palermo 6-1: per i giovani rossazzurri a segno Timpanaro, Mascara, Squillaci, Rafaraci, Caputo e Zappalà;

Under 15 Regionali – Girone D, undicesima giornata
Young Pozzallo-Catania 0-7: reti di Lombardo, Polizzotto, Giurato, Trimarchi, Semola, Campilongo e Cuntrò.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CORBARI: spirito di adattamento e maturità, prestazioni in crescendo
Articolo successivo
SERIE C: Salernitana e Monopoli, solo un pari contro Trapani e Atalanta U23
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency