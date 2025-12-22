lunedì, 22 Dicembre 2025
GIRO DI BOA: Catania, la strada è ancora lunga ma questo è il momento degli applausi

foto Catania FC

Il Catania è arrivato al giro di boa del campionato superando anche l’ostacolo Atalanta U23 è chiudendo il girone d’andata a quota 41 punti. Alla fine dell’anno solare la vetta della graduatoria del Girone C di Serie C è condivisa con il Benevento, squadra che vanta una migliore differenza reti (+29 contro +23) rispetto ai rossazzurri i quali tuttavia hanno avuto la meglio nello scontro diretto andato in scena all’11ª giornata e vinto per 1-0.

Al termine del girone d’andata l’equilibro domina la scena ai piani sommitali della classifica, con le tre battistrada a contendersi l’ambita prima posizione nel quadro di una lotta promozione quanto mai avvincente e livellata verso l’alto. Toscano al momento sta dimostrando di giocarsi bene le proprie chance in vetta seppur mancante di tre pedine cruciali dello scacchiere tattico (Ierardi, Aloi e Cicerelli) e un rendimento fuori casa non lineare con lo straordinario percorso condotto tra le mura amiche.

Nelle gare sin qui disputate all’interno di un “Massimino” strabordante di tifo e passione i rossazzurri hanno quasi sempre festeggiato il successo ad eccezione del pareggio registrato alla 5ª giornata con il Sorrento, unica formazione sin qui capace di uscire almeno con un punto dall’impianto di piazza Spedini. L’estremo difensore Andrea Dini finora è riuscito nell’impresa di mantenere imbattuti i legni della porta rossazzurra negli incontri casalinghi, anche se i meriti vanno condivisi con tutta la squadra abile nell’effettuare una fase di non possesso palla che rasenta la perfezione.

L’anno nuovo bussa già alle porte e alla ripresa delle ostilità sarà necessario dimostrare la medesima convinzione, fame, concentrazione su ogni pallone e voglia di arrivare all’obiettivo. Il girone di ritorno sarà un altro campionato in quanto il mercato di gennaio, una diversa condizione delle squadre ed eventuali aggiustamenti tattici potrebbero cambiare le carte in tavola e ogni punto peserà come un macigno. Il Catania deve farsi trovare pronto e prepararsi ad affrontare una scalata che si annuncia ripida ed insidiosa dato che la strada che porta al successo finale è ancora lunga e lontana dalla linea del traguardo. Questo è il momento dei complimenti, degli applausi a scena aperta e dei brindisi natalizi sciorinando numeri e statistiche da primato.

