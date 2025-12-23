GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 300 euro al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 Dicembre 2025 ha deliberato, in base alle risultanza degli atti ufficiali, la sanzione di 300 di ammenda al Catania in occasione della partita disputata domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” contro l’Atalanta U23. Sanzione comminata “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semipiena e un bicchiere di plastica semipieno nel recinto digioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

