IERARDI: aggiornamento sui tempi di recupero

Il 26 novembre scorso il Catania rese noto che il difensore Mario Ierardi fu sottoposto ad intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania. Ierardi sta lavorando per il recupero, seguito dal professor Giovanni Ciampi, a capo della struttura sanitaria del club rossazzurro, coadiuvato dallo staff medico-sanitario della prima squadra. Secondo quanto emerso durante la trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, Ierardi dovrebbe tornare a disposizione poco prima della metà di gennaio: in occasione del primo incontro casalingo del nuovo anno solare, quindi l’11 gennaio contro la Cavese. L’ultima partita disputata dall’ex Vicenza risale al 31 ottobre, a Caserta, quando fece il suo ingresso nella ripresa venendo poi espulso dal direttore di gara.

