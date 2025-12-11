IL MOMENTO DI SPINGERE: prove tecniche di allungo da qui a gennaio

Fare corsa su se stesso. Il Catania punta al massimo risultato di gara in gara, consapevole che questo è il momento in cui spingere fino in fondo per provocare l’effetto di un logorio mentale delle dirette inseguitrici. La squadra di Mimmo Toscano guarda in casa propria ed al prossimo insidioso appuntamento di Potenza.

L’allenatore rossazzurro non ha mai fatto mistero che mira a concludere il girone d’andata in vetta. Non tanto per fregiarsi del titolo di Campione d’inverno, che farebbe comunque piacere nella misura in cui confermarsi come forte candidato alla vittoria del campionato ma non garantisce il successo finale. Quanto per acquisire nuove consapevolezze prima della sosta. Sosta che consentirebbe al Catania di staccare per un attimo la spina ricaricando le pile in vista dei successivi impegni.

Nel mirino ci sono sei punti tra Potenza (al “Viviani”) e Atalanta U23 (tra le mura amiche). Poi, l’anno nuovo si aprirà con la trasferta di Foggia ed il confronto casalingo con la Cavese prima di sfidare il Monopoli in trasferta ed il Cosenza al “Massimino”. Sei partite da qui al mese di gennaio con prove tecniche di allungo. Proiettandosi, così, verso i decisivi mesi di marzo e aprile magari con un buon margine di vantaggio sulle dirette rivali.

Un passo alla volta. Giusto pensare al presente e concentrare, adesso, tutte le attenzioni sul match di Potenza. Ma questa è una fase del campionato nella quale, tra l’arrivo al giro di boa e l’inizio del nuovo anno solare, il Catania può gettare basi molto importanti per il prosieguo della stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***