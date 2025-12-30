Il presidente della FIFA: “Ecco come potrebbe cambiare la regola del fuorigioco”

Gianni Infantino, presidente della Federcalcio mondiale (FIFA) in occasione del World Sport Summit a Dubai, propone di cambiare la regola del fuorigioco, che spesso alimenta polemiche in tutte le serie calcistiche. “Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente”, spiega. “Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all’attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco”, aggiunge. L’idea è quella di definire la posizione di fuorigioco solo quando l’attaccante è completamente oltre il difensore, non più solo con una parte del corpo che possa toccare il pallone (braccia e mani escluse quindi). “Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo – ha sottolineato Infantino -. È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo”.

