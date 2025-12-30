martedì, 30 Dicembre 2025
HomeIntervisteIl presidente della FIFA: "Ecco come potrebbe cambiare la regola del fuorigioco"
IntervisteLega ProSerie ASerie BSerie D

Il presidente della FIFA: “Ecco come potrebbe cambiare la regola del fuorigioco”

Redazione
By Redazione
0
114

Gianni Infantino, presidente della Federcalcio mondiale (FIFA) in occasione del World Sport Summit a Dubai, propone di cambiare la regola del fuorigioco, che spesso alimenta polemiche in tutte le serie calcistiche. “Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente”, spiega. “Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all’attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco”, aggiunge. L’idea è quella di definire la posizione di fuorigioco solo quando l’attaccante è completamente oltre il difensore, non più solo con una parte del corpo che possa toccare il pallone (braccia e mani escluse quindi). “Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo – ha sottolineato Infantino -. È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FOGGIA-CATANIA: arbitra Angelillo della sezione di Nola. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara
Articolo successivo
ROSSAZZURRI IN GIRO: Castellini in campo con continuità in Serie B
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency