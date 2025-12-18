giovedì, 18 Dicembre 2025
INFERMERIA: più vicino il recupero di Ierardi

foto Catania FC

Continua il percorso di recupero di Mario Ierardi. L’ultima settimana di novembre il difensore si sottopose ad intervento chirurgico per ernia discale. Adesso che manca poco alla fine del girone d’andata e del 2025, si avvicina il rientro dall’infermeria dell’ex Vicenza. Difficilmente tornerà a disposizione per la prima gara del nuovo anno solare a Foggia, più probabile che lo faccia tra l’11 ed il 18 gennaio, in occasione di Catania-Cavese o Monopoli-Catania. Pian pianino il Catania si appresta a recuperare altre pedine. Ultimamente Toscano ha riaccolto in gruppo Raimo, Donnarumma e Pieraccini. Presto anche Martic – comunque in odore di cessione se arriverà un nuovo difensore – ed il citato Ierardi.

