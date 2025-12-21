domenica, 21 Dicembre 2025
JIMENEZ a Telecolor: “Giocare qui un privilegio per tutti. Rinnovo? Ne riparleremo con calma dopo le feste. Sono contento di essere qua”

foto Catania FC

Autore della doppietta che ha deciso l’incontro con l’Atalanta U23, Kaleb Jimenez ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Telecolor:

“Rinnovo? Io sinceramente sono sereno, tranquillo. Ne riparleremo con calma dopo le feste con il procuratore e la società. Sono contento di essere qua, ci godiamo le feste adesso in famiglia e poi si torna a fare sul serio. Uno pensa che il rigore possa metterti in ansia, magari non è semplcie battere un penalty in uno stadio così ma io posso assicurare che ero serenissimo e sicuro di me stesso. Segnando in uno stadio così l’emozione è tripla, davanti ad un tifo caldissimo. Anche i ragazzi dell’Atalanta dicono di provare invidia per questo. Gli ho detto che giocare qui è un privilegio per tutti“.

Sono grato del sostegno dei catanesi nei miei confronti. I tifosi etnei sono meravigliosi, c’è un supporto favoloso da parte di tutti. Sono sempre presenti. Ne approfitto per ringraziarli, augurandogli un buon Natale. Il mio più bel regalo? Innanzitutto abbracciare la famiglia che mi aspetta, dopo le feste vedremo cosa succederà”.

Io sono stato sempre sul pezzo, focalizzando l’attenzione sulla squadra al di là del fatto che giocassi o meno. Sapevo e so che l’importante è farsi trovare sempre pronto. Ripeto, io sono tranquillo e ringrazio tutta la squadra, da chi ha giocato meno finora a chi ha giocato di più. Siamo una famiglia, un gruppo unito, ridiamo e scherziamo”.

“Rigore? Il mister ha chiamato me a battere il rigore, ed io non posso rifiutare. E’ stata un’opportunità che ho sfruttato. Avevo qualcosa dentro da tirare fuori. Ho esultato contro la mia ex squadra, per questo chiedo scusa adesso ma l’emozione è stata troppo forte“.

