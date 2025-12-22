L’EDITORIALE | Al giro di boa con una certezza: questo Catania può puntare alla vittoria. Auguri di Buon Natale a tutti

Sotto le luci del Massimino, con la pioggia a fare da cornice e il boato della vittoria ancora nelle orecchie, il Catania arriva al giro di boa con una certezza che profuma di ambizione. Non è più solo una speranza sussurrata tra i gradoni o una proiezione ottimistica di classifica: questo Catania può e deve lottare per vincere il campionato. Contro tutto e tutti.

La partita con l’Atalanta Under 23, al di là del risultato, è stata una bella prova. Una di quelle gare che raccontano molto più di quanto dica il tabellino. I rossazzurri hanno saputo colpire, soffrire, gestire, attendere il momento giusto per chiuderla. Hanno dimostrato di saper reggere l’urto quando l’inerzia sembrava pendere dall’altra parte e di avere la freddezza necessaria per azzannare la partita quando se n’è presentata l’occasione. Il segnale è forte, perché arriva contro una squadra giovane, intensa, sfrontata, che non regala nulla e costringe sempre l’avversario a restare lucido fino all’ultimo.

C’è poi un dato che vale quasi come un manifesto: zero gol subiti in casa. Un fortino vero, certificato anche dal fatto di aver già affrontato tra le mura amiche due delle compagini più attrezzate del girone come Benevento e Salernitana. Non è una coincidenza, ma il frutto di un’organizzazione solida, di una squadra che sa difendere insieme e di un’identità chiara, costruita giorno dopo giorno. In un campionato come la Serie C, dove i dettagli spesso decidono i destini, questa è una base enorme su cui costruire il sogno.

Il timone è saldo. Toscano guida la nave con mano ferma, trasmettendo equilibrio e convinzione, senza mai perdere di vista la rotta anche quando il mare si increspa. La squadra lo segue, ne interpreta le idee, cresce nella consapevolezza dei propri mezzi. E quando un gruppo inizia a sapere di essere forte, diventa ancora più pericoloso.

Ora la palla passa anche alla società. Il campionato è lungo, logorante, e gli infortuni hanno già presentato il conto. Servirà uno sforzo sul mercato per puntellare la rosa laddove i forfait hanno ridotto le alternative. Non per stravolgere, ma per completare. Perché questa squadra ha dimostrato di avere i numeri, ma per arrivare fino in fondo c’è bisogno di accompagnarla, sostenerla, proteggerla.

È con questo spirito che TuttoCalcioCatania.com augura a tutti i tifosi rossazzurri buone feste di Natale. Con la speranza, sempre più concreta, che sotto l’albero ci sia qualcosa di più di un semplice sogno. C’è una squadra che lotta, un popolo che crede e un campionato che, oggi più che mai, sembra alla portata.

