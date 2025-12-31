L’EDITORIALE | Buon 2026 rossazzurro: ora il Catania corre verso il suo destino

Il 31 dicembre è una linea sottile, più mentale che temporale. Un punto da cui ci si volta indietro per capire cosa si è costruito e si guarda avanti per intuire dove si può arrivare. Per il Catania, questo passaggio da 2025 a 2026 ha un sapore diverso, più intenso, più denso di aspettative concrete. E allora è il momento giusto per fermarsi un attimo, fare gli auguri a tutti i tifosi rossazzurri e condividere una sensazione che non è più solo speranza: il Catania che ci attende vuole essere vincente e protagonista.

I segnali che arrivano sono chiari. Dal campo, dove la squadra ha mostrato identità, solidità e fame. Dalla società, che continua a muoversi con coerenza anche sul mercato: l’arrivo di Bruzzaniti, ormai ad un passo, va esattamente in questa direzione, quella di un gruppo che non si accontenta e che vuole rinforzarsi per affrontare il tratto decisivo della stagione con ancora più ambizione.

Perché adesso inizia lo sprint. Pochi mesi, intensi, senza margine per distrazioni. È il momento cruciale, quello in cui ogni dettaglio pesa e ogni punto vale doppio. Il Catania è chiamato a viverlo tutto d’un fiato, con la lucidità di chi sa dove vuole arrivare e con il coraggio di chi non ha paura di dichiararlo. In questo percorso, la tifoseria sarà un elemento fondamentale: il “Massimino”, la passione, la spinta costante anche nei momenti più duri rappresentano un valore aggiunto che nessuna classifica può misurare.

Il 2026 raccoglie un’eredità importante. Un gruppo solido, una squadra consapevole, una società che ha imparato a programmare. Ora serve trasformare tutto questo in realtà, senza timori e senza alibi. È il tempo delle risposte, non più delle promesse.

In chiusura, anche quest’anno, un ringraziamento sentito all’editore e direttore Livio Giannotta per l’opportunità di poter raccontare, commentare e condividere il Catania con i tifosi, oggi come nel futuro che verrà. Un privilegio che rinnova responsabilità e passione.

A tutti voi, ai colori rossazzurri e a chi li porta nel cuore: buon 2026. Che sia l’anno giusto.

