L’EDITORIALE | Il Catania ha il suo destino tra le mani

Un messaggio forte e chiaro lanciato al campionato: il Catania ha in mano il proprio destino.

In un torneo lungo, duro e spesso imprevedibile come la Serie C, trovarsi al primo posto in solitaria non è mai frutto del caso. È il risultato di una crescita costante, di un’identità ormai chiara e consolidata, ma anche della forza di un gruppo che – nelle avversità – non si è smarrito, anzi, si è ritrovato ancora più compatto. E di avversità, questa squadra, ne ha affrontate eccome. Tra infortuni in serie, squalifiche pesanti e rotazioni obbligate, la stagione del Catania è stata tutt’altro che lineare. Eppure, partita dopo partita, è emersa una verità impossibile da ignorare: questa squadra è forte, tecnicamente e umanamente.

La gara contro il Crotone lo conferma una volta di più. Una sfida che alla vigilia appariva complessa – per il valore dell’avversario e per il momento del campionato – è stata gestita con maturità, lucidità e autorevolezza. I rossazzurri hanno rischiato? Certamente sì, perché in Serie C non esistono partite comode. Ma hanno anche mostrato una superiorità mentale ed emotiva che sta diventando marchio di fabbrica. Segnano nei momenti chiave, resistono quando serve, reagiscono agli episodi sfavorevoli e mantengono una compattezza che non è solo tattica, ma spirituale.

Non è un caso che il Catania, in casa, domini praticamente ogni circostanza, imponendo gioco e ritmo come poche altre squadre sanno fare. Non è un caso che i numeri sorridano, che la porta di Dini sia sempre più blindata, che ogni protagonista sembri perfettamente incastonato nel mosaico ideato da Toscano. Non è un caso che, nonostante gli ostacoli, i rossazzurri continuino a vincere partite difficili come quella contro il Crotone.

Ecco perché parlare di destino non è esagerato. Il Catania ha la possibilità concreta di guidare il proprio percorso, senza dipendere dagli altri. Ma, allo stesso tempo, è evidente un’altra verità: servono equilibrio e maturità. Questo gruppo sa di non poter vivere di entusiasmo cieco, né di poter considerare nulla come acquisito. La classifica oggi sorride, ma il campionato è lungo e tortuoso. Servirà tenere i piedi ben saldi a terra, continuando a lavorare con lo stesso spirito che ha permesso a questa squadra di emergere nelle difficoltà.

Il destino è lì, a portata di mano. E il Catania, finalmente, sembra pronto a prenderselo.

