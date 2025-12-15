L’EDITORIALE | Quando la tecnologia non basta e il campo chiede di più

Così, sul piano arbitrale, non si può continuare. Non è una questione che riguarda soltanto il Catania, ma l’intero sistema, la sua credibilità, la percezione stessa del campionato. A Potenza si è avuta ancora una volta la sensazione di una tecnologia presente ma non risolutiva, chiamata in causa eppure incapace di sciogliere nodi evidenti come nel caso del gol annullato a Rolfini. Se gli episodi chiave restano avvolti nella nebbia anche dopo il ricorso al FVS, viene naturale chiedersi quale sia davvero il senso di questo strumento e quale beneficio reale stia portando al gioco.

Detto questo, il campo restituisce un verdetto chiaro: il Catania torna dalla Basilicata con un punto. Un risultato che pesa, soprattutto perché maturato con una superiorità numerica conquistata già nel primo tempo e gestita senza riuscire a trovare il colpo decisivo. Al netto delle polemiche, i rossazzurri avrebbero potuto e dovuto fare di più. Le occasioni non sono mancate, la pressione nemmeno, ma è mancata quella scintilla capace di rompere l’equilibrio e trasformare il dominio territoriale in tre punti.

Ora, però, è il momento di guardare avanti. C’è da chiudere nel miglior modo possibile il girone d’andata, con lucidità e senza farsi trascinare da scorie polemiche che rischiano solo di togliere energie. All’orizzonte c’è anche il mercato, una fase delicata che andrà gestita con saggezza, senza stravolgere ma correggendo, rinforzando dove serve e mantenendo equilibrio.

La società, in questi mesi, è cresciuta tanto. La squadra lo ha dimostrato assumendosi responsabilità, reggendo il peso della vetta e affrontando ogni partita da riferimento del girone. Proprio per questo il Catania deve continuare a pretendere da sé stesso qualcosa in più, anche quando il contesto non aiuta. Perché i campionati si vincono anche così: superando gli ostacoli, compresi quelli che non dipendono soltanto dal pallone.

