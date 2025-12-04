LONGO (all. Crotone): “Il Catania sta meritando il primo posto. Dovremo rasentare la perfezione, puntando sulla nostra identità di squadra”

L’allenatore del Crotone Emilio Longo vede la tappa di Catania come un’importante occasione di crescita per la sua squadra, sottolineando che occorrerà rasentare la perfezione per cercare di portare a casa un risultato positivo. Queste le parole più significative in sala stampa evidenziate:

“Partita che si presenta da sola contro una squadra che sta meritando il primo posto e in casa non ha ancora preso gol. Sappiamo l’importanza della gara, possiamo misurare il grado di apprendimento e di crescita della squadra, la stiamo vivendo in questo modo. Capendo quanto siamo cresciuti e quanto siamo competitivi all’interno del campionato. Ci aspetta una partita difficilissima, per fare punti con una squadra così importante bisogna rasentare la perfezione, migliorando sugli aspetti che non ci hanno visto protagonisti in questo momento. Dobbiamo anche avere coraggio per cercare di fare una grande partita e ottenere un grande risultato”.

“E’ uno step decisivo e di maturità per noi questo. Il percorso ci vede protagonisti su tanti aspetti ed è utile rimarcarlo, riconoscendo tutto ciò che stiamo facendo nel bene o nel male. Ritengo che quasi sempre la squadra si è mostrata competitiva provando a giocarsela con tutti, anche se con un’alternanza di risultati. Adesso seguiamo un nuovo percorso che deve definire una propria valenza in campionato, siamo in corsa per la Coppa Italia ed un piazzamento importante in classifica. Possiamo ancora crescere tantissimo sui nostri schemi d’attacco. Gli esterni ed i centravanti possono far fare la differenza a questa squadra andando in possesso palla con il 4-2-3-1, anche se in realtà spesso attacchiamo con un 3-4-3 e 3-2-5, sapendo di avere migliorato la fase di non possesso. Abbiamo una forza difensiva più importante rispetto alla scorsa stagione. Dobbiamo cercare di essere più produttivi e avere maggiore capacità realizzativa, migliorando la qualità di scelta e di rifinitura perchè costruiamo quasi sempre più dell’avversario“.

“Sarei molto felice che questo club con i propri mezzi ritornasse a fare cose importantissime, ma la struttura ed il budget di una società non le determinano l’allenatore. Ad inizio anno dissi con chiarezza che ci fossero 4 club più importanti sul piano del budget sostenuto e che noi avremmo dovuto creare un ambiente che sommasse altri valori oltre a quello del campo. Bisogna essere corretti, le tre squadre che al momento sono davanti in classifica sono le più strutturate“.

“A Catania dobbiamo capire se preparare la partita privilegiando scelte più difensive, limitando soprattutto il Catania e le corsie esterne presidiate da Casasola, Lunetta o Raimo provando a raddoppiarli, oppure mantenere un attacco pungente. Nella nostra linea in non possesso palla bisognerà portare 5 calciatori perchè loro i cinque spazi sopra li riempiono con i due sottopunta, la punta e i due quinti che arrivano. Sceglierò anche in base alle condizioni di Maggio e Zunno. Entrambi li abbiamo avuti fuori precauzionalmente, nessuno dei due ha presentato lesioni, avevano degli affaticamenti. Ieri hanno provato a secco e siamo abbastanza fiduciosi che possano essere disponibili per domani, Berra invece presenta qualche fastidio muscolare, pensiamo di poterlo utilizzare nella partita di mercoledì a Potenza in Coppa Italia. Un’altra problematica l’ha avuta anche Groppelli, che ha avuto un risentimento all’adduttore destro, oggi farà un esame ecografico e speriamo si tratti di una lesione piccola. In ogni caso non sarà tra i convocabili per Catania”.

“Non devo fare diventare il Catania ancora più importante di quello che è, ma i numeri dicono che è la migliore squadra fino ad oggi, solidissima. Ci auguriamo di riuscire con orgoglio e fame a pareggiare la loro forza provando con il nostro gioco a mettere in difficoltà l’attuale capolista. Non abbiamo altri mezzi se non le motivazioni e appoggiarci alla forza della nostra struttura e identità di squadra che dovrà essere ancora più marcata se vogliamo fare risultato a Catania. Dobbiamo essere umili, coraggiosi e ambiziosi allo steso tempo. Umili nel contenere un avversario dotato di grande fisicità e applicazione su un attacco molto profondo e con individualità importanti, coraggiosi nella misura in cui portiamo tanti uomini sulla linea avversaria”.

