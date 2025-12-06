LONGO (all. Crotone): “In questo momento il Catania è la più forte del campionato per solidità, spirito e identità. Noi dobbiamo crescere”

L’allenatore del Crotone Emilio Longo analizza in sala stampa la sconfitta maturata contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”:

“Ha vinto la squadra che in questo momento è la più forte del campionato. Il Catania da squadra forte ha sfruttato nei dettagli gli episodi della partita portandoli dalla propria parte. Sapevamo che probabilmente ci avrebbero lasciato il pallino del gioco in mano per poi ripartire. Il nostro impatto alla gara è stato buono facendo molto bene nei primi 12 minuti, alla prima occasione abbiamo preso gol ed in quel momento la salita – che era già ripida – è diventata più difficoltosa visto che il Catania non aveva ancora subito reti in casa e poteva fare una partita ancora più strutturata, di rimessa. Noi abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, non mollando mai anche nonostante delle rotazioni obbligate per via di alcuni acciacchi in campo. Fino alla fine la squadra ha provato a rimettere in gioco la partita. Peccato per il secondo gol, episodio su cui dobbiamo crescere perchè era una palla in uscita su un mezzo fallo ai danni di Sandri non sanzionato, eravamo aperti e abbiamo preso una palla nello spazio, Lunetta ha concretizzato una transizione velocissima”.

“Abbiamo avuto due buone occasioni, la seconda poteva permetterci di riaprire la gara quando Dini si è fatto trovare scoperto. Noi dobbiamo continuare ad assumere questo atteggiamento e crescere, possiamo ancora chiudere con un buonissimo piazzamento in classifica. Ora dobbiamo essere bravi a preparare il match di Coppa Italia che ci vede ancora protagonisti, dicendo anche la nostra in campionato per provare a conseguire una posizione importante in chiave playoff. Poi vedremo il raggiungimento della maturità della squadra”.

“Lunetta quinto di centrocampo? Sì, pensavo potesse essere lui a prendere il posto di Donnarumma, ci aspettavamo la formazione del Catania proposta considerando anche le tante defezioni che Mimmo aveva in casa propria. Il campionato è vivo, resta molto aperto ed equilibrato, tendenzialmente ci sono almeno altre 2 squadre che stanno facendo bene ma in questo momento il Catania sta legittimando per solidità, spirito, codifiche e identità la sua leadership“.

“Differenza tra il Catania di oggi e quello dell’esordio in Coppa Italia? Vengono fuori dettagli e valori assolutamente molto importanti. Mimmo ha fatto un lavoro importante insieme alla direzione sportiva portando con sè tanti giocatori che avevano già vinto con lui in precedenti esperienze. Già allora l’impatto in casa nostra fu importante, avevamo entusiasmo e credo che vincemmo una partita anche quella molto sul dettaglio. Non fu una vittoria schiacciante. Quando si affrontano due squadre pronte e allenate per bene tutto può essere risolto al dettaglio a mio avviso. In questo caso ha vinto il Catania, probabilmente più esperto e più pronto per fare questo tipo di campionato. Noi dobbiamo crescere perchè il torneo è lungo e ci sono tante altre cose ancora che si possono fare all’interno di questa stagione”.

