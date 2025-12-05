LUNETTA a Telecolor: “Avvertivo l’esigenza di segnare. Abbiamo una responsabilità verso i tifosi”

L’autore del definitivo 2-0 del Catania sul Crotone, Gabriel Lunetta, è intervenuto ai microfoni di Telecolor nel post partita:

“Ero tranquillo, il mister mi ha chiesto disponibilità per giocare a sinistra, ormai col mister c’è sintonia: ci conosciamo bene. Era da un po’ che non segnavo e avvertivo quest’esigenza, però mi sentivo sereno perché sapevo che sarebbe arrivato prima o poi il gol. Abbiamo vinto una partita importante, volevamo portarla a casa. C’è grande gioia, sappiamo di avere una responsabilità verso i tifosi. Volevo spendere delle parole per Caturano e Rolfini che sono entrati benissimo in partita, avrei volentieri lasciato il gol a loro per regalargli la gioia della prima rete con la maglia del Catania. Il gruppo è unito, sapevamo che questa fosse una gara spartiacque: ci siamo responsabilizzati a dovere viste le assenze. Penso che questa stagione sia la mia annata più prolifica. Siamo tutti importanti, lo stiamo dimostrando”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***