LUNETTA: dove lo metti, sta. Nell’emergenza può essere ancora lui l’ago della bilancia

Chiamatelo tranquillamente “jolly”. A lui fa molto piacere essere definito così e lo ha anche ammesso pubblicamente. Un tuttofare che si mette al servizio della squadra, pronto ad esprimere tutto il potenziale in qualsiasi ruolo venga impiegato. Una rarità per qualsiasi allenatore avere a disposizione un giocatore che accetti con entusiasmo di giocare in ogni zona del campo. Falso 9, seconda punta, trequartista, esterno di centrocampo, terzino… che importa? Per Gabriel Lunetta non fa differenza. Il tuttocampista rossazzurro si è fatto trovare sempre pronto. Anche in condizioni di assoluta emergenza.

La scorsa stagione, quando non era disponibile Roberto Inglese, Lunetta è riuscito a non farlo rimpiangere più di tanto al centro dell’attacco. Spesso ha agito anche da laterale sinistro di centrocampo in assenza di Anastasio oppure in alternativa a quest’ultimo, ora in forza alla Salernitana. Venerdì sera, contro il Crotone, Lunetta potrebbe essere rispolverato in questa posizione per rimpiazzare l’infortunato Daniele Donnarumma. E’ l’ipotesi più accreditata, onde evitare lo spostamento di più pedine negli altri settori (Jimenez in mediana e Quaini nel reparto arretrato, ndr).

“Non ho problemi ad adattarmi, ma secondo gli addetti ai lavori dell’Atalanta sfrutto meglio le mie caratteristiche da quinto di centrocampo. Ho corsa, capacità di sfruttare gli spazi”, questo disse qualche anno fa Lunetta ricordando il suo percorso di crescita iniziato all’Atalanta, dove si mise in evidenza nel florido settore giovanile prima di avviare la carriera nel calcio professionistico tra Serie B e C. L’impegno casalingo con il Crotone si avvicina e Lunetta, in un momento di piena emergenza infortunati (a cui si aggiunge l’assenza per squalifica di Di Tacchio), potrebbe rappresentare ancora una volta l’ago della bilancia in casa rossazzurra.

