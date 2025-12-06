MARCATORI ROSSAZZURRI: Lunetta si riprende la vetta, primo gol per Corbari

ìGabriel Antonio Lunetta sigla la rete stagionale numero 7 con la maglia del Catania. Settimana scorsa era stato raggiunto in vetta alla classifica marcatori rossazzurri da Francesco Forte. Adesso, dopo il 2-0 inflitto ai calabresi, torna al primo posto solitario. In questo momento è lui il calciatore del Catania più prolifico in campionato. Alle sue spalle anche Emmanuele Cicerelli e Mario Ierardi, attualmente infortunati. Primo gol rossazzurro, inoltre, per il centrocampista Andrea Corbari. Quando sono trascorse 17 giornate nel girone C di Serie C, fino ad oggi la squadra di mister Domenico Toscano ha mandato in gol 11 calciatori diversi.

MARCATORI ROSSAZZURRI

7 GOL – Lunetta

6 GOL – Forte

5 GOL – Cicerelli

3 GOL – Ierardi

2 GOL – Donnarumma

1 GOL – Corbari, Di Gennaro, Di Tacchio, D’Ausilio, Aloi, Jiménez

