sabato, 6 Dicembre 2025
MARCATORI ROSSAZZURRI: Lunetta si riprende la vetta, primo gol per Corbari

Redazione
foto Catania FC

ìGabriel Antonio Lunetta sigla la rete stagionale numero 7 con la maglia del Catania. Settimana scorsa era stato raggiunto in vetta alla classifica marcatori rossazzurri da Francesco Forte. Adesso, dopo il 2-0 inflitto ai calabresi, torna al primo posto solitario. In questo momento è lui il calciatore del Catania più prolifico in campionato. Alle sue spalle anche Emmanuele Cicerelli e Mario Ierardi, attualmente infortunati. Primo gol rossazzurro, inoltre, per il centrocampista Andrea Corbari. Quando sono trascorse 17 giornate nel girone C di Serie C, fino ad oggi la squadra di mister Domenico Toscano ha mandato in gol 11 calciatori diversi.

MARCATORI ROSSAZZURRI
7 GOL – Lunetta
6 GOL – Forte
5 GOL – Cicerelli
3 GOL – Ierardi
2 GOL – Donnarumma
1 GOL – Corbari, Di Gennaro, Di Tacchio, D’Ausilio, Aloi, Jiménez

