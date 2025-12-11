MERCATO: alcune regole da ricordare in vista della sessione invernale

Si avvicina la riapertura del calciomercato a gennaio ed è bene tenere a mente alcune regole da rispettare per quanto riguarda i tesseramenti in Serie C. In particolare l’inserimento sino ad un massimo complessivo di 23 calciatori professionisti (slot attualmente tutti occupati in casa Catania, ndr). Se nati successivamente al 1° gennaio 2003 e provenienti dal settore giovanile del club potranno essere introdotti in numero illimitato nella “lista calciatori settore giovanile”. Stesso discorso per i calciatori titolari di un contratto di apprendistato e propri tesserati già giovani di serie che sottoscrivano “primi contratti di calciatori professionisti”. E’ inoltre possibile inserire sino ad un massimo complessivo di 8 calciatori prelevati in prestito nella “lista temporanei”.

Alla data di chiusura del periodo di campagna trasferimenti, le liste diventano definitive e non più soggette a variazioni. Possono, tuttavia, essere integrate sino al massimo numero consentito a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o dell’inserimento di calciatori già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalle predette liste.

Esclusivamente con riferimento ai calciatori inseriti nella “lista professionisti”, le società possono eccezionalmente effettuare una sostituzione nella lista depositata con altri calciatori anche al di fuori del periodo di campagna trasferimenti. Un esempio concreto è rappresentato da Emmanuele Cicerelli: reperendo sul mercato un sostituto, qualora non ci fosse spazio nella lista dei 23 l’ex Ternana potrebbe essere escluso ma, se il Catania lo riterrà opportuno, in un secondo momento potrà reintrodurlo in lista durante il girone di ritorno (periodo quest’ultimo da ritenersi esteso alla fase di Play-Off e Play-Out, ndr).