MERCATO: aspettando Cicerelli, il Catania si fionda alla ricerca di un nuovo attaccante di valore

Il Catania non lascerà nulla d’intentato. Il calciomercato di gennaio rappresenta un’occasione importante per le squadre che intendono provare a colmare determinate lacune o, magari, completare l’organico in settori del campo attualmente carenti a seguito d’infortuni. Una delle attenzioni particolari, in casa rossazzurra, viene rivolta al reparto offensivo.

La mancanza di Emmanuele Cicerelli ha il suo peso. La società etnea ha voluto fortemente convincere il giocatore ad estendere il contratto in estate dopo la strabiliante stagione vissuta con la maglia della Ternana, ben sapendo cosa potesse dare alla causa del Catania. Stiamo parlando di uno dei più forti elementi che offre l’attuale panorama calcistico di Lega Pro. Calciatore che fa la differenza con le sue giocate, capace di spostare gli equilibri.

I tempi di recupero, purtroppo per Cicerelli ed il Catania, non sono brevi. Il grave infortunio riportato nella gara contro il Latina ha provocato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. Mica roba di poco conto. Il percorso di recupero richiederà molta pazienza e accertamenti diagnostici supplementari, seguendo con attenzione tutto l’iter riabilitativo. La società lo aspetta al più presto possibile in campo.

Nell’attesa non sta a guardare. La direzione sportiva del club si è già fiondata su profili di rilievo che presentano caratteristiche in qualche modo simili a quelle di Cicerelli. Proseguono contatti, incontri di Ivano Pastore con procuratori e dirigenti di società di C e serie superiore, le idee sono abbastanza chiare e si comprende la necessità di muoversi per tempo sul mercato. Fermo restando che gli attuali componenti dell’organico rossazzurro sono chiamati a dare il massimo, non facendo sentire più di tanto l’assenza di Cicerelli venendo chiamati in causa.

