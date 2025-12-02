martedì, 2 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: aspettando Cicerelli, il Catania si fionda alla ricerca di un nuovo...
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: aspettando Cicerelli, il Catania si fionda alla ricerca di un nuovo attaccante di valore

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
913
foto Catania FC

Il Catania non lascerà nulla d’intentato. Il calciomercato di gennaio rappresenta un’occasione importante per le squadre che intendono provare a colmare determinate lacune o, magari, completare l’organico in settori del campo attualmente carenti a seguito d’infortuni. Una delle attenzioni particolari, in casa rossazzurra, viene rivolta al reparto offensivo.

La mancanza di Emmanuele Cicerelli ha il suo peso. La società etnea ha voluto fortemente convincere il giocatore ad estendere il contratto in estate dopo la strabiliante stagione vissuta con la maglia della Ternana, ben sapendo cosa potesse dare alla causa del Catania. Stiamo parlando di uno dei più forti elementi che offre l’attuale panorama calcistico di Lega Pro. Calciatore che fa la differenza con le sue giocate, capace di spostare gli equilibri.

I tempi di recupero, purtroppo per Cicerelli ed il Catania, non sono brevi. Il grave infortunio riportato nella gara contro il Latina ha provocato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. Mica roba di poco conto. Il percorso di recupero richiederà molta pazienza e accertamenti diagnostici supplementari, seguendo con attenzione tutto l’iter riabilitativo. La società lo aspetta al più presto possibile in campo.

Nell’attesa non sta a guardare. La direzione sportiva del club si è già fiondata su profili di rilievo che presentano caratteristiche in qualche modo simili a quelle di Cicerelli. Proseguono contatti, incontri di Ivano Pastore con procuratori e dirigenti di società di C e serie superiore, le idee sono abbastanza chiare e si comprende la necessità di muoversi per tempo sul mercato. Fermo restando che gli attuali componenti dell’organico rossazzurro sono chiamati a dare il massimo, non facendo sentire più di tanto l’assenza di Cicerelli venendo chiamati in causa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-CROTONE: di nuovo gli ‘squali’ sulla strada degli etnei, tre mesi e mezzo dopo l’esordio stagionale
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency