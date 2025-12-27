sabato, 27 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Bruzzaniti-Catania, accordo verbale anche con il Pineto
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Bruzzaniti-Catania, accordo verbale anche con il Pineto

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
876
foto SportAbruzzo

Sempre più vicino al Catania, Giovanni Bruzzaniti. L’attaccante del Pineto si appresta a lasciare l’Abruzzo per sposare il progetto rossazzurro. Un progetto che lo vedrà sottoscrivere con il Catania un contratto di tre anni e mezzo a cifre consistenti. C’è da giorni l’accordo con il giocatore, il quale ha manifestato subito pieno gradimento verso la destinazione etnea mettendo al primo posto il Catania rispetto ad altri competitor che avevano sondato il terreno. Adesso la novità è rappresentata dal fatto che è stata raggiunta anche l’intesa verbale con la società biancazzurra per il passaggio al Catania sulla base di una cifra che, comprensiva di bonus, si avvicina al mezzo milione di euro.

Un’operazione che soddisfa totalmente le parti in causa: il Catania che si assicura un profilo di eccellente valore e di prospettiva, il calciatore che effettua un importante salto di qualità in una piazza molto ambiziosa, il Pineto che farà registrare un’ottima plusvalenza potendo reinvestire una somma interessante sul mercato. Pineto che, tra l’altro, si avvia anche verso il riscatto di Filippo D’Andrea, in prestito proprio dal Catania. Ultimi dettagli per il classico nero su bianco. Al netto di eventuali sorprese che in sede di calciomercato non si possono mai escludere, Bruzzaniti è quasi da considerarsi un nuovo calciatore rossazzurro e chissà che non sia già disponibile per Foggia-Catania, primo impegno ufficiale del 2026 etneo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: De Rose e Luperini, situazione in standby
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 27 dicembre 1942, continua a dominare il Catania di Frisoni
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Gyabuaa, duello Mantova-Catania. Trattativa sta per entrare nel vivo

Redazione - 0
Forte interessamento del Catania per Emmanuel Gyabuaa. Il calciatore di 24 anni resta un nome caldo per il centrocampo rossazzurro, un obiettivo primario per...

SERIE C: squadra vincente girone C, le quote dei bookmakers

QUI CATANIA (video): tutti i gol del girone d’andata

MERCATO: Carriero verso la Salernitana, il Catania lo considerava fra le alternative a centrocampo

ACCADDE OGGI: 27 dicembre 1942, continua a dominare il Catania di Frisoni

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency