MERCATO: Bruzzaniti-Catania, accordo verbale anche con il Pineto

Sempre più vicino al Catania, Giovanni Bruzzaniti. L’attaccante del Pineto si appresta a lasciare l’Abruzzo per sposare il progetto rossazzurro. Un progetto che lo vedrà sottoscrivere con il Catania un contratto di tre anni e mezzo a cifre consistenti. C’è da giorni l’accordo con il giocatore, il quale ha manifestato subito pieno gradimento verso la destinazione etnea mettendo al primo posto il Catania rispetto ad altri competitor che avevano sondato il terreno. Adesso la novità è rappresentata dal fatto che è stata raggiunta anche l’intesa verbale con la società biancazzurra per il passaggio al Catania sulla base di una cifra che, comprensiva di bonus, si avvicina al mezzo milione di euro.

Un’operazione che soddisfa totalmente le parti in causa: il Catania che si assicura un profilo di eccellente valore e di prospettiva, il calciatore che effettua un importante salto di qualità in una piazza molto ambiziosa, il Pineto che farà registrare un’ottima plusvalenza potendo reinvestire una somma interessante sul mercato. Pineto che, tra l’altro, si avvia anche verso il riscatto di Filippo D’Andrea, in prestito proprio dal Catania. Ultimi dettagli per il classico nero su bianco. Al netto di eventuali sorprese che in sede di calciomercato non si possono mai escludere, Bruzzaniti è quasi da considerarsi un nuovo calciatore rossazzurro e chissà che non sia già disponibile per Foggia-Catania, primo impegno ufficiale del 2026 etneo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***