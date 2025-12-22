lunedì, 22 Dicembre 2025
MERCATO: Bruzzaniti, c’è l’offerta del Catania

Giovanni Bruzzaniti si avvicina a grandi passi al Catania? In queste ore c’è stato un incontro tra le due società che si è concluso positivamente. Secondo quanto riporta La Casa di C, il club rossazzurro ha avanzato una proposta formale di circa 300mila euro più bonus, vicina alla richiesta iniziale della società abruzzese. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori aggiornamenti tra le parti per cercare di arrivare all’intesa definitiva. Sensazioni positive. Nei dialoghi in atto tra i due club c’è anche il futuro di Filippo D’Andrea, attualmente in prestito al Pineto (con diritto di riscatto fissato a circa 70mila euro) ma di proprietà dei rossazzurri.

