martedì, 2 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Bruzzaniti, gli occhi di Catania e Salernitana
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Bruzzaniti, gli occhi di Catania e Salernitana

Redazione
By Redazione
0
720

Il direttore sportivo Ivano Pastore attivo sul mercato. L’infortunio di Emmanuele Cicerelli “costringe” il Catania a sondare la possibilità di reperire un interprete del reparto offensivo con caratteristiche simili a quelle dell’ex Ternana. Tra i profili presi in considerazione dal dirigente rossazzurro c’è anche quello del forte esterno sinistro classe 2000 Giovanni Bruzzaniti di proprietà del Pineto, club del girone B di Serie C.

Contrattualmente legato agli abruzzesi fino a giugno 2028, secondo quanto riporta TuttoC.com Catania e Salernitana hanno messo gli occhi sul giocatore nativo di Melito di Porto Salvo (provincia di Reggio Calabria). Il Catania potrebbe riaprire il tavolo delle trattative con la società biancazzurra dopo che, nella sessione estiva del calciomercato, è stato definito il trasferimento al Picerno dell’attaccante Filippo D’Andrea attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Bruzzaniti ha messo a segno 7 gol e realizzato 8 assist nella stagione regolare. Viene da un’annata in cui, sempre con il Pineto, è andato a segno 15 volte effettuato 6 assist. Precedentemente il ragazzo – cresciuto nelle giovanili del Novara – ha vestito le maglie di Gozzano, Pro Vercelli, Lucchese e Crotone.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: aspettando Cicerelli, il Catania si fionda alla ricerca di un nuovo attaccante di valore
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency