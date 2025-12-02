MERCATO: Bruzzaniti, gli occhi di Catania e Salernitana

Il direttore sportivo Ivano Pastore attivo sul mercato. L’infortunio di Emmanuele Cicerelli “costringe” il Catania a sondare la possibilità di reperire un interprete del reparto offensivo con caratteristiche simili a quelle dell’ex Ternana. Tra i profili presi in considerazione dal dirigente rossazzurro c’è anche quello del forte esterno sinistro classe 2000 Giovanni Bruzzaniti di proprietà del Pineto, club del girone B di Serie C.

Contrattualmente legato agli abruzzesi fino a giugno 2028, secondo quanto riporta TuttoC.com Catania e Salernitana hanno messo gli occhi sul giocatore nativo di Melito di Porto Salvo (provincia di Reggio Calabria). Il Catania potrebbe riaprire il tavolo delle trattative con la società biancazzurra dopo che, nella sessione estiva del calciomercato, è stato definito il trasferimento al Picerno dell’attaccante Filippo D’Andrea attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Bruzzaniti ha messo a segno 7 gol e realizzato 8 assist nella stagione regolare. Viene da un’annata in cui, sempre con il Pineto, è andato a segno 15 volte effettuato 6 assist. Precedentemente il ragazzo – cresciuto nelle giovanili del Novara – ha vestito le maglie di Gozzano, Pro Vercelli, Lucchese e Crotone.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***