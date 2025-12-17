MERCATO: Bruzzaniti, il Catania in pressing e intanto sale in vetta alla classifica marcatori

Giovanni Bruzzaniti sempre più protagonista nel girone B di Serie C. Per la gioia dell’allenatore del Pineto Ivan Tisci, che si gode l’ottimo stato di forma del suo uomo più rappresentativo, e della società che vede incrementare il valore del giocatore classe 2000, di conseguenza anche la valutazione di mercato. Esterno d’attacco, trequartista o seconda punta, Bruzzaniti può ricoprire tanti ruoli. Il Catania lo ha individuato come possibile sostituto di Emmanuele Cicerelli. I contatti tra le parti proseguono, i rapporti sono buoni dopo che in estate i club hanno formalizzato il passaggio in prestito con diritto di riscatto (obbligo al verificarsi di determinate condizioni) di Filippo D’Andrea, attaccante che si sta mettendo in evidenza con 5 assist e 2 gol.

Il Catania resta in pressing e sul mercato c’è la concorrenza di un numero in aumento di squadre di prima fascia di C, anche qualche team cadetto lo segue con interesse. Il Pineto è consapevole del fatto che, a differenza delle precedenti sessioni di calciomercato, stavolta il top player biancazzurro può davvero lasciare il club. Bruzzaniti, dal canto suo, continua a fare fino in fondo il proprio dovere salendo a quota 9 centri in campionato (10 se consideriamo anche il gol contro il Rimini, escluso dal torneo). Un bottino che vale l’attuale primo posto nella classifica marcatori e si aggiunge ai 7 assist (8 stagionali) realizzati, a conferma delle elevate potenzialità dell’ex calciatore del Crotone.

