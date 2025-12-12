MERCATO – Bruzzaniti, il DS del Pineto apre alla cessione: “Pronti a trovare un sostituto all’altezza”

Il direttore sportivo del Pineto Marcello Di Giuseppe, ai microfoni di sportabruzzo.com si è espresso in questi termini sul futuro di Giovanni Bruzzaniti, uno dei pezzi pregiati della squadra seguito con molto interesse anche dal Catania: “Bruzzaniti? Buon per tutti. E’ molto ambito ed è giusto. In due anni ha collezionato numeri fuori categoria, ne sono orgoglioso, io so chi era Bruzzaniti un anno e mezzo fa e so chi è adesso. Per me particolarmente è un motivo d’orgoglio. Il giocatore è attenzionato da tante: in questa finestra qualcosa potrà succedere e noi saremo pronti a trovare un nuovo Bruzzaniti“.

