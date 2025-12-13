MERCATO: Bruzzaniti verso l’addio al Pineto, c’è già un nome per la sostituzione

Il direttore sportivo del Pineto Marcello Di Giuseppe ha confermato la disponibilità a reperire sul mercato un potenziale sostituto di Giovanni Bruzzaniti aprendo, di fatto, alla cessione del calciatore calabrese classe 2000. Il Catania, come riportato a più riprese, figura tra i club interessati al giocatore. Trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, come anticipato dalla nostra redazione sulla base di circa mezzo milione di euro.
Nel frattempo, a conferma di un possibile trasferimento già a gennaio di Bruzzaniti, giungono indiscrezioni che portano il club abruzzese ad avere già sondato la disponibilità di altri club per individuare profili adatti alla sostituzione del trequartista ex Crotone. In particolare TuttoC.com evidenzia l’interesse del Pineto per Simone Ianesi, rientrato al Pontedera a luglio dopo la breve parentesi di sei mesi al Milan Futuro. Insomma diventa sempre più probabile che Bruzzaniti lascerà la squadra biancazzurra nella sessione invernale del mercato.
