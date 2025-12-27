sabato, 27 Dicembre 2025
MERCATO: Carriero verso la Salernitana, il Catania lo considerava fra le alternative a centrocampo

foto FC Trapani 1905

Tra i profili sondati dal Catania per il centrocampo in ottica gennaio figurava anche l’ex rossazzurro Giuseppe Carriero, di proprietà del Trapani. Non una prima scelta, comunque, per la società etnea che ha sempre messo in pole Manu Emmanuel Gyabuaa, classe 2001 di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito all’Avellino. Lo stesso Carriero si apprende che nelle ultime ore si è avvicinato sensibilmente alla Salernitana, pronta ad assicurarselo a titolo defiitivo. C’è anche il benestare della società del presidente Antonini. Il centrocampista lombardo classe 1997 dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con il sodalizio granata (fonte tuttosalernitana.com), affare vicino alla conclusione.

