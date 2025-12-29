lunedì, 29 Dicembre 2025
MERCATO: Catania, alternativa Palmiero ma Avellino pronto a fare muro

Detto di Emmanuel Gyabuaa che resta l’obiettivo primario per il Catania a centrocampo, malgrado le sirene di mercato provenienti da Mantova e Reggio Emilia, la società rossazzurra considera anche eventuali piste alternative. Vedi Luca Palmiero. Il centrocampista dell’Avellino è un altro elemento con caratteristiche potenzialmente funzionali alle esigenze del Catania e alla filosofia di gioco di mister Toscano. I rapporti tra i due club sono buoni, chissà che non diano vita a nuove operazioni di calciomercato dopo il passaggio in estate di Michele D’Ausilio al Catania. Per quanto concerne Palmiero, comunque, difficilmente la società irpina si priverà del giocatore, spesso in campo nella prima parte di campionato e perno della squadra biancoverde anche nelle due precedenti stagioni.

