lunedì, 8 Dicembre 2025
MERCATO: Catania, altri possibili rinnovi all'orizzonte

foto Catania FC

Definiti in questi mesi gli accordi per l’estensione dei vincoli contrattuali di Cicerelli, Dini, Ierardi e Raimo – ora legati alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027 – il Catania dovrebbe dare seguito entro le prossime settimane ad altri rinnovi contrattuali. Escludendo qualcosa del genere per i fuori lista De Rose e Luperini, per i quali si cercherà di raggiungere un’intesa per la risoluzione dei rispettivi contratti.

Di Jimenez abbiamo parlato a parte. c’è la possibilità che a stretto giro possano rinnovare elementi come capitan Di Tacchio, Quaini e Allegretto. Valutazioni in corso anche sul contratto in scadenza dell’ex Ternana Celli e Klavs Bethers. Discorsi rinviati al termine della stagione per D’Ausilio, Pieraccini e Forte. Il cartellino dei tre, infatti, appartiene rispettivamente ad Avellino, Cesena e Ascoli. Più semplice, teoricamente, definire un nuovo accordo con Forte visto che il centravanti romano non prolungherà il contratto in scadenza con l’Ascoli e, pertanto, sarà libero da vincoli a fine stagione.

