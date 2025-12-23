MERCATO: Catania attivo anche sul fronte femminile, Fuggle e Sgambato nuovi innesti

Non solo il calciomercato al maschile. Il Catania è attivo anche sul versante femminile. In entrambi i casi l’intenzione è quella di continuare a vivere una stagione al vertice. Sia i rossazzurri che le rossazzurre hanno archiviato il 2025 in vetta alla classifica del campionato di Serie C. Le scorse settimane il Catania Women si è adoperato per tesserare tre calciatrici di livello provenienti dall’Estonia: Liselle Palts (centrocampista), Marie Liis Lillemäe (esterna) e Kristina Teern (attaccante). La campagna rafforzamento, nel contesto di un organico già molto competitivo, arricchisce il Catania di altri profili che contribuiscono ad innalzare il tasso tecnico della squadra sapientemente allenata da Silvestro Reitano.

Si tratta Alex Fuggle e Flavia Sgambato. La prima arriva dall’Inghilterra e rappresenta un innesto validissimo per il reparto arretrato. Scuola Arsenal e Tottenham, giunge dal Real Bedford. Per lei anche alcune esperienze negli Stati Uniti prima del trasferimento in Italia allo Spezia Women nella passata stagione. Sgambato, invece, è stata prelevata dal Trastevere Calcio. Punta di ruolo cresciuta nelle giovanili della Lazio, si giocherà il posto da titolare nell’ambito di un parco attaccanti di valore. Altro segnale importnte che conferma le ambizioni societarie di un Catania che fortifica la sua struttura potenziando anche l’area scouting a 360 gradi.

